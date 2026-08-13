Conalep Tamaulipas conquistan podio mundial de robótica

Estudiantes del Conalep Río Bravo obtuvieron el segundo lugar mundial en SoccerBot RC durante el Campeonato RoboRAVE 2026

Estudiantes del Conalep Tamaulipas, plantel Río Bravo, llevaron el talento mexicano hasta el podio internacional al conquistar el segundo lugar mundial en la categoría SoccerBot RC, división High School, del Campeonato Mundial de Robótica RoboRAVE 2026.

La competencia se llevó a cabo en Osaka, Japón, donde el equipo tamaulipeco se enfrentó a representantes de distintas naciones y consiguió avanzar hasta la gran final gracias a una destacada actuación.

¿Quiénes integran el equipo de Conalep Río Bravo?

El equipo está conformado por los estudiantes Denilson Espinoza, Martha Infante, Ángel David Montero Castillo y Ximena Lumbreras, quienes participaron bajo la dirección del coach Santos Vargas.

Durante la fase clasificatoria disputaron seis encuentros y consiguieron cinco victorias, resultado que les permitió avanzar a las etapas decisivas del torneo.

En su camino hacia la final, los estudiantes de Río Bravo se midieron ante equipos de países como Tailandia, Egipto, Taiwán, Bangladesh y Corea del Sur, entre otros.

Después de superar la fase clasificatoria, el representativo tamaulipeco llegó hasta el duelo por el campeonato, donde se encontró nuevamente con el equipo de Tailandia.

Aunque no consiguieron el título mundial, su actuación les permitió quedarse con la medalla de plata y colocar a Tamaulipas entre los mejores participantes de esta competencia internacional.

Obtuvieron su pase al Mundial tras ganar en México

La participación de los estudiantes en Japón fue posible luego de que el equipo del CONALEP Río Bravo consiguiera el primer lugar nacional en la categoría SoccerBot durante el RoboRAVE Nacional 2026, realizado en Zapopan, Jalisco.

Ese triunfo les otorgó el derecho de representar a México en la competencia mundial, donde finalmente lograron convertirse en subcampeones de su categoría.

El RoboRAVE 2026 reunió a 304 equipos que participaron en siete diferentes desafíos de robótica.

México estuvo representado por seis delegaciones; sin embargo, el equipo del Conalep Tamaulipas fue la única representación mexicana en SoccerBot y también el único conjunto latinoamericano que compitió en este desafío.

Fernando Arizpe Pedraza, director general del CONALEP, destacó el resultado obtenido por los estudiantes y señaló que este logro refleja el trabajo que se realiza para fortalecer la formación académica vinculada con la ciencia y la tecnología.

El triunfo se suma a las acciones impulsadas por el Gobierno de Tamaulipas para fomentar la educación, la innovación y el desarrollo tecnológico entre los estudiantes de la entidad.