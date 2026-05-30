Con solo 10 años Axel gana concurso nacional de composición

De un total de 2 mil 218 niños que participaron, Axel logró ganar con su tema inspirado en una problemática que sufrió esta región que vive de la citricultura

Axel Castañeda Torres, estudiante de quinto grado de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez del ejido Guillermo Zúñiga del municipio de Hidalgo, con apenas 10 años, obtuvo el primer lugar a nivel nacional con la composición del corrido La Seca.

Obtiene primer lugar en concurso nacional

Axel participó en el Concurso Nacional de Composición de Corridos “Tradición y Nuevas Generaciones” 2024, convocado por la Secretaría de Cultura federal, donde compitió en la categoría infantil con menores de todo el país.

De un total de 2 mil 218 niños que participaron, Axel logró ganar con su tema inspirado en una problemática que sufrió esta región que vive de la citricultura.

“Agradezco a Dios que me dejó ganar este concurso y poder vivir una bonita experiencia, proyectos aún no he imaginado pero pienso abrir más caminos en mi vida con este logro”, reflexiona Axel.

La sequía inspiró la composición de “La Seca”

El menor explicó que la idea surgió platicando con su papá sobre qué tema abordar y recordaron la sequía que afectó a su comunidad.

Para escribir la letra contó con el apoyo de su familia, su maestra, el director de su escuela y un amigo llamado Chuy. Además de componer, Axel toca la guitarra.

La Seca trata sobre el cuidado del agua y la importancia de no desperdiciarla, mensaje que llamó la atención de los organizadores del certamen.

Su corrido fue reconocido por rescatar la memoria histórica de su comunidad y por impulsar la conciencia ambiental a través de la música regional.

Reconocen su talento y mensaje ambiental

El alumno de primaria fue felicitado por autoridades educativas y culturales de Tamaulipas, quienes resaltaron que su triunfo pone en alto el nombre de su ejido y del estado a nivel nacional.

“Les canto este corrido de un problema conocido, ya tiene más de 3 años, que sufríamos por la seca, casi nos deja sin huertas, no se podía sembrar, mirábamos con tristeza, se nos secaban las tierras, no había ni para tomar…”

“Hoy quiero darte un consejo, quiero que lo tomes serio, vamos a reflexionar, no desperdicies el agua que tiene grande valor, hoy le canto con el alma a mi querida región, Santa Engracia Tamaulipas, cuiden el agua por favor…”.