Comunidad venezolana en Reynosa vive incertidumbre

Héctor Silva, director del albergue Senda de Vida, explicó que aunque hay optimismo, la mayoría de los migrantes no contempla un retorno definitivo.

Reynosa es una ciudad con una marcada presencia de migrantes, lo que convierte cada decisión del gobierno de Estados Unidos en materia migratoria en un factor determinante para la vida de cientos de extranjeros que se encuentran actualmente en esta frontera.

Venezolanos en tierras tamaulipecas

La reciente detención del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, quien se encuentra en Nueva York enfrentando cargos federales por presunto narcoterrorismo y tráfico de drogas, ha generado reacciones encontradas entre la comunidad venezolana tanto en México como en otros países.

Organizaciones civiles como el albergue Senda de Vida señalan que esta acción ha despertado una sensación de libertad y esperanza entre muchos venezolanos que vivieron los años más duros bajo el régimen de Maduro, aunque aclaran que esto no significa que exista un deseo generalizado de regresar al país sudamericano.

Al respecto, Héctor Silva, director del albergue Senda de Vida, explicó que aunque hay optimismo, la mayoría de los migrantes no contempla un retorno definitivo.

“No te podría decir que quieran regresar a su país, pero sí están viendo una libertad en Venezuela donde puedan regresar cómodamente. Aquellos que tienen sus papeles en regla en Estados Unidos están planeando poder ir a Venezuela, ir y venir”, señaló.

Entre quienes permanecen en la frontera se encuentra Eduardo Álvarez Canelo, un joven que llegó a Reynosa en diciembre de 2024 con la intención de solicitar asilo en Estados Unidos por la vía de Texas. Su proceso se vio interrumpido por el cierre de trámites migratorios y la suspensión de la aplicación CBP One, lo que lo obligó a permanecer en territorio mexicano.

Para muchos venezolanos, abandonar su país fue una decisión de vida o muerte ante la escasez, la inseguridad y la persecución política, por lo que aunque celebran la salida de quien consideran un “tirano”, no planean volver a establecerse allá.

Eduardo relató que su salida estuvo motivada por el riesgo que enfrentaba su familia.

“Llegué con el motivo de entrar a los Estados Unidos, pero como fui retornado para Reynosa, me quedé aquí. Salí del país porque mi papá era perseguido por los chavistas, él salió primero y después me fui yo porque corría peligro con los policías y mi familia también corría peligro”, expresó.

Permanecen en México antes de emigrar a Estados Unidos

El cierre de los mecanismos formales de asilo ha generado un ambiente de incertidumbre y vulnerabilidad entre los solicitantes, quienes buscan una vía legal para regularizar su situación antes de intentar cruzar a Estados Unidos. Muchos, como Eduardo, han quedado varados en ciudades fronterizas como Reynosa.

Aunque existe esperanza por un cambio en Venezuela, para la mayoría el retorno sería únicamente temporal.

“Estamos alegres porque haya salido ese presidente, pero a mí me gustaría regresar solo a visitar mi país, porque sé que es un país hermoso y muy rico, y ojalá algún día vuelva a ser como antes”, comentó Eduardo.

En la frontera de Tamaulipas, grupos de ayuda se preparan para seguir atendiendo a quienes decidan permanecer en México, conscientes de que muchos migrantes perdieron tierras, hogares y oportunidades que difícilmente podrán recuperar si regresan.

Héctor Silva añadió que hay expectativa sobre cómo evolucionará la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

“Muchas personas están esperando cuál será el protocolo. Se mencionó que el presidente de Estados Unidos iba a tomar control sobre Venezuela, entonces mucha gente se está preparando para ir a visitar Venezuela y luego volver a regresar”, indicó.

La combinación de cambios políticos en Venezuela y decisiones migratorias en Estados Unidos ha generado un escenario de emociones encontradas entre la comunidad venezolana, que sigue buscando estabilidad y un futuro fuera de su país de origen.