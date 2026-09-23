Comparece Mónica Villarreal ante ciudadanos a dos años de gestión

Durante su mensaje dijo que cada acción representa la visión de su gobierno, mediante políticas públicas enfocadas en mejorar la calidad de vida

De frente a los ciudadanos, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya llevó a cabo la comparecencia ciudadana por el segundo año de gestión.

En un evento que fue encabezado por el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, la alcaldesa destacó que desde el inicio de su administración se asumió el compromiso de gobernar para todas y todos, colocando en el centro de las decisiones las necesidades de las familias y de las colonias, particularmente de aquellas que durante años demandaron mejores servicios y mayores oportunidades.

Durante su mensaje dijo que cada acción representa la visión de su gobierno, mediante políticas públicas enfocadas en mejorar la calidad de vida, fortalecer los servicios públicos, recuperar espacios y generar condiciones de bienestar para las familias tampiqueñas.

Uno de los principales temas de su informe fue el bienestar social, con especial énfasis en la creación del Sistema Municipal de Cuidados y en las acciones emprendidas en materia de salud, educación, atención dental, salud mental y apoyo a jóvenes. La alcaldesa señaló que estas políticas buscan reducir las cargas que enfrentan las familias y ampliar las oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

Por su parte, en el momento de su mensaje, el gobernador del Estado señaló ante los asistentes los avances alcanzados en Tampico, así como la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para impulsar obras, infraestructura y acciones de bienestar en beneficio de la población.

Al hacer un balance de los dos primeros años de administración, la presidenta municipal sostuvo que los resultados son producto del trabajo ordenado y de la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno. Reconoció que aún existen retos por atender, pero afirmó que las bases están establecidas para continuar consolidando el proceso de transformación de Tampico.

La alcaldesa también expresó su agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el respaldo brindado a Tamaulipas y a Tampico, así como al gobernador Américo Villarreal Anaya por la coordinación y el acompañamiento para concretar proyectos que contribuyen al desarrollo de la ciudad.