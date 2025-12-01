Comisión de Parques libera a cinco ejemplares de jaguar

Destacó que este es uno de los programas de conservación de felinos, junto al de la mariposa monarca y la guacamaya verde

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas informó que cinco jaguares que fueron detectados en el municipio de Gómez Farías, Aldama, Llera y Soto la Marina fueron liberados en Ciudad Victoria este domingo.

El vocal de la comisión, Eduardo Rocha Orozco, aseguró que fueron puestos en libertad en áreas naturales.

“En 2022, se detectó uno en Gómez Farías, en 2023, otro en Gómez Farías, en 2024 fueron 2, uno en Aldama y otro en Llera y en lo que va de 2025, uno en Soto la Marina”, explicó el funcionario estatal.

Destacó que este es uno de los programas de conservación en que labora la institución, junto al de la mariposa monarca, las tortugas Lora y la guacamaya verde, entre otras especies más.