Comisión de Arbitraje Médico atendió 287 casos en Tamaulipas

De ese total, la Comisión recibió 19 quejas que no pudieron resolverse mediante mediación o gestión y los asuntos se encuentran en CDMX

En los primeros nueve meses del año, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico intervino en 287 situaciones, principalmente para brindar orientación y realizar gestiones inmediatas, informó Tofic Salúm Fares, director de la dependencia.

“Alrededor del 80 por ciento ya se resolvió y cuatro casos continúan pendientes, a la espera de la respuesta de los médicos involucrados”, señaló.

Dijo que, de ese total, la Comisión recibió 19 quejas que no pudieron resolverse mediante mediación o gestión y los asuntos se encuentran en la Ciudad de México.

El funcionario recordó que el procedimiento de la Comisión es voluntario y destacó que permite atender diferencias entre pacientes y profesionales de la salud de forma rápida, gratuita y confidencial. En algunos casos, explicó, los médicos asesorados por sus abogados deciden no participar en el proceso.

“Cuando ambas partes colaboran, una resolución puede alcanzarse en un plazo de hasta tres semanas, desde que el paciente presenta la queja y el médico responde. Si el caso no se resuelve, existe la opción de recurrir al arbitraje”, explicó.

Actualmente, la Comisión Estatal no realiza arbitrajes, por lo que los casos que requieren ese procedimiento se turnan a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), en la Ciudad de México. Al menos cinco casos han sido enviados a esa instancia.