Comienza reparación de socavón tras seis meses de denuncias

Vecinos de la colonia Ferrocarril Poniente, en Reynosa, esperan una reparación definitiva y segura para evitar accidentes en el sector

Tuvieron que pasar más de seis meses, varios accidentes y múltiples reportes en medios de comunicación como este, para que el municipio de Reynosa finalmente reaccionara y atendiera el llamado de los vecinos de la colonia Ferrocarril Poniente, quienes la tarde del miércoles denunciaron nuevamente el peligro que representa un enorme socavón en la calle lateral del canal Anzaldúas.

Los habitantes expresaron que esperan una reparación definitiva y segura.

“Los vecinos queremos que así sea, que quede bien hecho para que no vuelva a suceder lo mismo, que no se lo lleve otra tormenta, porque eso no lo podemos prevenir, pero sí podemos hacer un buen trabajo que es lo que esperamos todos, que el trabajo quede bien hecho para que esto ya no esté”, comentó una vecina durante la protesta.

Durante todo este tiempo, el gobierno municipal ha sido fuertemente criticado por su incapacidad de resolver la situación.

Ante la presión, el secretario de Obras Públicas, Eduardo López Arias, acudió al lugar para justificar la falta de respuesta, pese a que ya se habían registrado accidentes, entre ellos el de un joven que resultó lesionado al caer con todo y vehículo en el pozo.

“Son obras extraordinarias porque no estaban contempladas en el presupuesto, entonces se tuvo que hacer toda la gestión para que nos asignaran recursos y ya una vez que nos lo asignan se inician los procesos de licitación y luego vemos los arranques”, explicó el funcionario.

Los vecinos también recordaron las evidencias publicadas en INFO7, donde se mostraban fracturas en el pavimento como señal del deterioro interno de la calle y del riesgo latente que representaba el hundimiento.

“Hacia allá yo digo que sería conveniente, en mi opinión, porque igual ya se ve todo quebrado el pavimento, entonces en mi opinión sería desde esa raya hacia allá”, señaló otro de los afectados.

Cansados de no obtener soluciones, los habitantes advirtieron que ahora se mantendrán vigilantes de que la obra concluya satisfactoriamente en un plazo de un mes, pues no están dispuestos a seguir expuestos al peligro de más accidentes.

“Lamentablemente ya hubo un accidente en donde se cayó un carro y no pasó a mayores gracias a Dios, pero un ciclista sí y ahorita está internado, entonces no esperemos a una tragedia más grande y después lamentar cuando podemos prevenir y arreglar”, expresó la vecina María Guadalupe Cortez.