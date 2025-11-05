Comercios del centro de Reynosa sufren por falta de agua

Negocios del primer cuadro de Reynosa enfrentan pérdidas por el desabasto de agua; Comapa aplicará bombeos de emergencia nocturnos y matutinos

Los comercios establecidos en el primer cuadro de Reynosa enfrentan una situación crítica ante la falta de agua potable, problema que ha derivado en pérdidas económicas considerables y en el cierre temporal de diversos establecimientos que dependen del vital líquido para su operación diaria.

El consejero de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio ( Fecanaco) en Reynosa, Roberto Cruz, informó que la falta de suministro se debe a los bajos niveles de captación de agua que enfrenta la ciudad, lo que ha limitado la capacidad de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) para garantizar el servicio de forma continua.

Ante este panorama, explicó, se logró un acuerdo con el gerente del organismo operador para poner en marcha un bombeo de emergencia dirigido a la zona centro, con el objetivo de que los comercios y las familias del área puedan almacenar agua y mitigar temporalmente el desabasto.

El representante detalló que a partir de las ocho de la noche de este lunes se activará dicho bombeo, permitiendo que tanto los negocios como los domicilios del centro puedan llenar sus depósitos. Asimismo, agregó que durante la mañana del martes se realizará una segunda fase de bombeo de aproximadamente dos horas, con el propósito de dar oportunidad a más establecimientos de prepararse ante la contingencia.

Cruz destacó que este operativo especial se mantendrá al menos durante tres días consecutivos, mientras se efectúan ajustes en la red hidráulica para garantizar un abasto básico que permita continuar las actividades comerciales y de servicio en la zona más transitada de la ciudad.

“Sabemos que el bombeo será temporal, pero no podemos dejar a los comercios y servicios sin el vital líquido. Por eso se programó un suministro de emergencia durante la noche y otro en la mañana, con la intención de que puedan almacenar agua y enfrentar la falta del servicio”, explicó el representante empresarial.

Hasta el momento, las pérdidas materiales y económicas no han sido cuantificadas, aunque la Fecanaco advirtió que el impacto es severo, especialmente en los negocios de alimentos, estética, hospedaje y servicios básicos, los cuales requieren agua constantemente para atender a sus clientes.

El sector empresarial reiteró su disposición para trabajar en coordinación con la Comapa y buscar alternativas que reduzcan el impacto del desabasto, mientras se normalizan los niveles de captación en las fuentes que abastecen a Reynosa.