Comercios buscan atraer turistas durante vacaciones de Reynosa

La Cámara de Comercio de Reynosa agrupa alrededor de 3 mil unidades económicas, entre comercios y prestadores de servicios

Aunque Reynosa no es considerada un destino turístico, los comercios organizados aprovechan la temporada vacacional para ofrecer promociones y descuentos. La Cámara de Comercio promueve restaurantes y negocios locales con el objetivo de atraer a más visitantes e incentivar el consumo en la ciudad.

El representante de la Canaco en Reynosa, Roberto Cruz, destacó que cada vez son más los atractivos que ofrece la ciudad, como zoológicos, balnearios y diversos espacios recreativos, por lo que invitó a las familias que permanecen en Reynosa y a quienes la visitan a disfrutar de las opciones disponibles durante este periodo vacacional.

“Cada vez son más los atractivos que se suman a nuestra ciudad, zoológicos, balnearios, hay diferentes opciones, y esperamos que las familias aprovechen, aquellas que no salieron y aquellas que visitan nuestra ciudad, que sepan que hay muchas opciones para donde pasar un rato de esparcimiento”, expresó.

Respecto a los operativos que realiza la Profeco, el representante del sector comercial señaló que los negocios y prestadores de servicios conocen las obligaciones que deben cumplir, como mantener los precios a la vista de los consumidores, aun cuando estos no estén regulados.

“En el tema de los precios, nuestro país no tiene control de precios, el precio fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda. Son las estrategias comerciales de los negocios las que deciden sus precios, pero por lo demás hay que respetar todos los derechos que tiene el consumidor”, explicó.

La Cámara de Comercio de Reynosa agrupa alrededor de 3 mil unidades económicas, entre comercios y prestadores de servicios. Por ello, destacó la importancia de la derrama económica y la generación de empleos que los pequeños negocios representan durante los periodos vacacionales.