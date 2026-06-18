Comercio sur se alista para un verano de alta actividad económica

Los negocios relacionados con el turismo ya se encuentran preparados para atender la demanda que se espera durante las próximas semanas

El esperado 22.º Festival Internacional Anual de Ciudades Hermanas de Laredo regresará a la Sames Auto Arena del 10 al 12 de julio de 2026.

Organizada por Visit Laredo, esta celebración gratuita y familiar transformará el recinto en un vibrante mercado internacional con 205 módulos de exhibición que representarán a delegaciones de México, Centroamérica y Sudamérica.

Tras recibir a más de 21,000 asistentes el año pasado, el festival continúa su tradición de destacar la riqueza cultural, las alianzas económicas y las amistades duraderas que conectan a Laredo con sus ciudades hermanas.

Residentes y visitantes podrán disfrutar de arte, gastronomía, joyería, muebles hechos a mano y textiles en una de las comunidades binacionales más dinámicas del país.

Este año, la oferta se expande con la Segunda Carrera 5K del festival y talleres interactivos enfocados en la icónica muñeca Lele, símbolo de la artesanía mexicana, presentados en colaboración con maestros artesanos de Querétaro, México.

"El festival es uno de los eventos emblemáticos de Visit Laredo y sirve como una plataforma importante para el intercambio cultural y el desarrollo turístico", afirmó Aileen Ramos, directora de Visit Laredo.

"Nos enorgullece dar la bienvenida a expositores y visitantes, destacando a Laredo como destino de comercio internacional, cultura y hospitalidad".

Desde su inicio en 2003 con solo 48 vendedores, el festival ha experimentado un crecimiento notable hasta consolidarse como uno de los principales eventos culturales del sur de Texas, generando un fuerte impacto económico local.

La ceremonia de apertura se realizará el viernes 10 de julio a las 10:00 a. m. El horario de la expo será el viernes y sábado de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., y el domingo de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Las autoridades recuerdan a los asistentes que la política de bolsas transparentes de la Sames Auto Arena estará vigente durante todo el evento.

Para más información sobre los talleres, la carrera o participación de vendedores, los interesados pueden comunicarse con Visit Laredo al 956-795-2200 o visitar el sitio web oficial www.visitlaredo.com.