Comercio de Matamoros resiente el bajo nivel del dólar

El dirigente empresarial reconoció que los comerciantes han buscado alternativas para adaptarse a estas condiciones y mantener la actividad

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El bajo nivel que mantiene actualmente el dólar frente al peso mexicano se ha convertido en un factor que complica la actividad de algunos sectores comerciales de Matamoros, debido al impacto que genera en el flujo de consumidores y en las operaciones de los negocios.

UCEN señala dificultades por las variaciones del dólar

Héctor Javier Castillo, presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN), señaló que el tipo de cambio representa uno de los factores que actualmente están mermando parte de la actividad comercial, particularmente ante la relación que existe con el consumo de personas que cruzan entre ambos lados de la frontera.

Explicó que cuando el dólar se encuentra en niveles bajos, resulta más complicado para los comerciantes manejar determinadas operaciones dentro de este rubro, debido a las variaciones que presenta el tipo de cambio en las instituciones bancarias.

El dirigente empresarial reconoció que los comerciantes han buscado alternativas para adaptarse a estas condiciones y mantener la actividad de sus establecimientos, aunque admitió que para algunos sectores y gremios integrados a la agrupación la situación representa una mayor dificultad.

Comerciantes buscan alternativas para atraer consumidores

Castillo indicó que, pese a este escenario, también existen estrategias que pueden contribuir a fortalecer al comercio local y favorecer un mayor tránsito de consumidores hacia los establecimientos de Matamoros.

El presidente de la UCEN destacó que los empresarios continúan buscando mecanismos que permitan hacer frente a las condiciones económicas actuales, particularmente a las variaciones del tipo de cambio, con el objetivo de mantener la actividad comercial y atraer a un mayor número de consumidores.