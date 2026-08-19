Comercio de Altamira espera alza del 45% durante regreso a clases

Comerciantes y emprendedores participan en la Feria de Regreso a Clases 2026 en Altamira, donde esperan elevar sus ventas hasta 45 por ciento.

Con la participación de comerciantes, emprendedores y organizaciones sociales, se lleva a cabo en Altamira la Feria de Regreso a Clases 2026, donde las familias pueden encontrar útiles escolares, mochilas, playeras y otros artículos con promociones.

César Sánchez Aguilar, presidente de la CANACO Altamira, destacó que este año también participan integrantes de Camino de Luz, quienes ofrecen productos elaborados de manera artesanal.

Informó que, con el respaldo del gobierno municipal, la feria se amplió de dos a cuatro días, con un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Actualmente participan alrededor de 20 comerciantes y cerca de 30 emprendedores, quienes se han incorporado de manera gradual a esta actividad.

Sánchez Aguilar señaló que el sector papelero y comercial espera un incremento de entre 25 y 45 por ciento en sus ventas durante esta temporada de regreso a clases.

Destacó la importancia de consumir productos locales, ya que esto permite fortalecer la economía de las familias y mantener activa la llamada economía circular en Altamira.