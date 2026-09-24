Comercio de Altamira en alerta ante hartazgo por 'farderos'

Explicó que se solicitó una mayor presencia de la Guardia Estatal y de autoridades federales, incluyendo recorridos durante las tardes y noches

El hartazgo de comerciantes ante los constantes robos tipo "farderismo", ha comenzado a generar reacciones que preocupan a las autoridades, por lo que el Ayuntamiento de Altamira reforzó la coordinación con corporaciones de seguridad y la CANACO, al tiempo que lanzó una advertencia: detener a un presunto ladrón no autoriza a golpearlo, pues la justicia por propia mano también puede convertirse en un delito.

Francisco Pérez Ramírez, secretario del Ayuntamiento de Altamira, informó que después de los hechos registrados en Tampico el pasado 15 de septiembre, donde una presunta fardera fue detenida y posteriormente agredida por comerciantes y ciudadanos, se acordó fortalecer la vigilancia en la zona centro de Altamira.

Explicó que se solicitó una mayor presencia de la Guardia Estatal y de autoridades federales, incluyendo recorridos durante las tardes y noches, horarios en los que también se han registrado reportes de intentos de robo.

“Nosotros debemos de cumplir con la seguridad pública”, señaló el funcionario, al destacar que la zona centro representa una de las áreas prioritarias por la alta concentración de comercios y la afluencia diaria de ciudadanos".

Pérez Ramírez indicó que también se estableció comunicación permanente con la CANACO, con el propósito de que comerciantes y autoridades mantengan una vigilancia coordinada y puedan reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.

Sin embargo, ante el creciente malestar del sector comercial, el funcionario hizo un llamado a evitar cualquier agresión contra personas sorprendidas presuntamente robando y recordó que quienes decidan tomar justicia por propia mano también pueden enfrentar consecuencias legales.

"Lo que podemos nosotros es aconsejarles de manera legal y que sepan también las consecuencias", expresó.

El llamado cobra relevancia luego de lo ocurrido en Tampico, donde la detención ciudadana de un presunto fardero terminó en una agresión física. Pérez Ramírez señaló que ese tipo de situaciones deben evitarse en Altamira para impedir que un intento por detener un robo termine generando otro problema ante las autoridades.

CANACO capacitan para actuar ante un intento de robo

Como parte de estas acciones, se realizó una capacitación con integrantes de la CANACO para proporcionar a los comerciantes información sobre cómo actuar ante un robo o intento de robo, particularmente cuando logren detectar a una persona presuntamente dedicada al llamado robo hormiga.

Confirmó además que en Altamira se han colocado mantas con señalamientos hacia presuntos farderos y que, aparentemente, una de las personas identificadas en esos mensajes coincide con quien fue detenida recientemente.

Señaló que corresponderá a las autoridades investigar cada caso y determinar las responsabilidades que correspondan, al tiempo que insistió en la necesidad de que los comerciantes permitan que los procedimientos se realicen conforme a la ley.

La estrategia busca atender el reclamo del comercio ante el robo hormiga, pero también evitar que el hartazgo termine en confrontaciones o agresiones.

El mensaje de las autoridades es directo: denunciar, detener conforme a los protocolos y entregar a los presuntos responsables a la autoridad, porque combatir un delito no da derecho a cometer otro.