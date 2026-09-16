Comerciantes someten y rapan a presunta ladrona en Tampico

Fue trasladada hasta la Fiscalia de Tamaulipas donde deberá hacer frente a los robos que se le adjudican en múltiples negocios de la ciudad

Tampiqueños lincharon a una fardera que mantenía en jaque a comerciantes de la zona centro.

A “Carmen” la sometieron, raparon y golpearon frente a decenas de ciudadanos que le gritaban con coraje haber sido víctimas de sus atracos.

“Si pues entre todos llego mucha gente, de las zapaterías, de Arteli que se había metido a robar y todos la pelaron…Ya contaba con bastantes reportes de robo y dimos con ella”, sostuvo uno de los afectados.

Comerciantes la acusaron de múltiples robos

Celulares, zapatos, joyas y demás objetos habían sustraído por años de varios negocios, y en vía pública cometió -según versiones- robos a carteras y amenazas a transeúntes quienes ya estaban cansados de soportar e hicieron justicia por mano propia.

“Se sale de control este tipo de cosas cuando es una multitud, de plano digo no estoy a favor ni en contra pero es un hartazgo social de la gente y ve lo que pasa…Hay un grupo de empresarios que la han publicado en lonas, en cartelones” señaló Cristian, el ciudadano que la sometió.

Guardia Estatal llegó después de casi 40 minutos

Tras ser sorprendida en otro robo, la mujer intentó refugiarse en una tienda de Tampico, pero la comunidad le bloqueó el paso, la comenzaron a golpear y con una afeitadora le arrancaron el cabello para hacerle burla, gritándole “pelona” y posteriormente fue amarrada con cinchos plásticos hasta que llego la Guardia Estatal después de casi 40 minutos.

Fue trasladada hasta la Fiscalia de Tamaulipas donde deberá hacer frente a los robos que se le adjudican en múltiples negocios de la ciudad.