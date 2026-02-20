Comerciantes se preparan para Semana Santa en Playa Miramar

Por: Nora Castro 19 Febrero 2026, 11:48

Los comerciantes del máximo paseo en Ciudad Madero se están organizando para la temporada vacacional de Semana Santa que está a la vuelta de la esquina

La temporada vacacional de Semana Santa ya se encuentra a la vuelta de la esquina y, por ello, los comerciantes del máximo paseo en Ciudad Madero se están organizando. Quienes poseen palapas a la orilla de playa requirieron el envío de palma para realizar mejoras estatales, espacios y poderlos ofrecer en renta a los turistas. El año pasado, rentar una palmera o silla costaba entre 120 y 200 pesos, dependiendo del tiempo en el cual las familias deseen utilizarla. Año tras año, las palapas de playa Miramar, renuevan estos espacios para ofrecerlos a los visitantes.