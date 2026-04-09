Comerciantes reportan repunte en ventas en Altamira

El sector de alimentos reportó resultados más positivos, con incrementos de hasta un 75 por ciento en ventas en comparación con periodos anteriores

El periodo vacacional de Semana Santa dejó un repunte moderado en las ventas para comerciantes del Mercado Santander, aunque no alcanzó los niveles del año pasado.

Roberto Cruz Mancilla, presidente de los locatarios, señaló que la mayor actividad se concentró en la venta de artículos playeros, impulsados por la afluencia hacia la playa.

En contraste, el sector de alimentos reportó resultados más positivos, con incrementos de hasta un 75 por ciento en ventas en comparación con periodos anteriores.

El líder comerciante destacó que, aunque la afluencia fue menor, sí se registró movimiento económico que permitió mantener actividad en el mercado durante estos días.

Los comerciantes mantienen expectativas favorables ante el regreso de vacacionistas, principalmente provenientes de ciudades como Matamoros, Reynosa y Monterrey, quienes suelen hacer escala en Altamira para adquirir productos regionales.

Confían en que este “éxodo” impulse aún más las ventas en los últimos días de vacaciones.