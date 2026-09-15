Comerciantes foráneos llegan a Matamoros con artículos patrios

Explicó que entre los productos que ofrecen se encuentran playeras, blusas y artículos con motivos patrios, con precios que van desde los $50 pesos

Con la llegada de las celebraciones por el Grito de Independencia, comerciantes procedentes del centro del país arribaron a Matamoros para ofrecer artículos alusivos a las fiestas patrias.

Teófilo, comerciante proveniente del Estado de México, señaló que ya lleva cerca de un mes instalado en la ciudad y que, aunque durante la semana pasada las ventas disminuyeron, en los últimos días han comenzado a mejorar.

Explicó que entre los productos que ofrecen se encuentran playeras, blusas y artículos con motivos patrios, con precios que van desde los $50 hasta los $200 pesos, dependiendo del producto y material.

El comerciante destacó que parte de sus ventas se generan con personas que cruzan hacia Matamoros o regresan de Estados Unidos, quienes aprovechan su paso por la zona para adquirir algún artículo conmemorativo.

Teófilo mencionó que los comerciantes buscan mantener precios competitivos entre los vendedores que se encuentran instalados en el sector, con la intención de atraer a quienes acuden a las celebraciones.

Agregó que esperan que este 15 de septiembre aumente la afluencia de compradores, ya que permanecerán vendiendo desde aproximadamente las ocho de la mañana y hasta que concluyan las actividades relacionadas con el Grito de Independencia.

Finalmente, dijo que, una vez terminadas las fiestas patrias, parte de la mercancía que no logren vender será almacenada para volver a ofrecerla durante la siguiente temporada.