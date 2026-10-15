Comerciantes de Reynosa reclaman falta de medicinas en IMSS

El representante comercial señaló que las cuotas deben traducirse en servicios de salud adecuados para los trabajadores y sus familias

El pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contrasta con la falta de medicamentos que enfrentan los derechohabientes, situación que ha generado inconformidad entre pacientes y trabajadores del propio organismo.

Comerciantes cuestionan el abasto de medicamentos del IMSS

Raúl Gerardo Cisneros Villarreal, representante de los comerciantes establecidos en la zona centro de Reynosa, cuestionó que los empresarios cumplan con sus aportaciones para garantizar la seguridad social de sus empleados, sin que exista una respuesta satisfactoria en el abasto de medicamentos y la atención médica.

El representante comercial señaló que las cuotas deben traducirse en servicios de salud adecuados para los trabajadores y sus familias.

“Se supone que nosotros como comerciantes aportamos y los trabajadores tienen derecho al Seguro Social; en todo caso, es una obligación por medio del gobierno proporcionarles a todos los asociados y afiliados al Seguro Social el medicamento y la atención médica que corresponde”, expresó.

Respaldan protestas de pacientes y trabajadores

Cisneros Villarreal lamentó que las carencias en el suministro de medicamentos hayan llegado a un punto en el que los pacientes deban manifestarse para exigir los tratamientos que necesitan, y consideró que era una situación que podía anticiparse.

Asimismo, manifestó su respaldo a las protestas de los trabajadores del IMSS que se han sumado a las exigencias de los derechohabientes, particularmente de quienes requieren medicamentos indispensables para mantener su estado de salud.

“Lamentablemente, es una situación que se veía venir, ya que al parecer sí falta medicamento dentro del Seguro Social y la gente ya se está manifestando, inclusive los mismos trabajadores del Seguro Social en apoyo a la gente más necesitada que ocupa ese medicamento para su estado de salud”, señaló.

La inconformidad de los comerciantes pone nuevamente en discusión la calidad de los servicios médicos y el cumplimiento de las obligaciones del sistema de seguridad social, ante la demanda de que las aportaciones de patrones y trabajadores se reflejen en medicamentos disponibles y atención oportuna para los derechohabientes.