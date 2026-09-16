Comerciantes de Reynosa esperan buena derrama por fiestas patrias

El representante del sector comercial agregó que existe expectativa de alcanzar un incremento de alrededor del 18% en las ventas durante los festejos

La celebración de las fiestas patrias representa una oportunidad para fortalecer la actividad comercial en la zona centro de Reynosa, donde los negocios esperan recibir a un mayor número de consumidores durante estos días de festejos.

El director de la CANACO Reynosa señaló que la llegada de visitantes al centro de la ciudad no solamente representa una oportunidad para incrementar las ventas, sino también para que personas que habitualmente no acuden a esta zona conozcan la amplia oferta comercial y gastronómica que existe.

Explicó que en el primer cuadro y su perímetro se encuentran instalados alrededor de 2 mil comercios formales de diferentes giros y servicios, los cuales se encuentran preparados para recibir a las familias que acudirán a disfrutar de las actividades relacionadas con la celebración de la Independencia.

Roberto Cruz, director de CANACO Reynosa, destacó que los festejos patrios representan una oportunidad para que los establecimientos de esta zona obtengan una importante derrama económica y, al mismo tiempo, atraigan a consumidores que habitualmente no visitan el centro.

“Es una oportunidad para que los comercios instalados en esta zona tengan una derrama económica importante y gente que normalmente no viene al centro también conozca la oferta comercial y gastronómica que existe en toda la ciudad, que es muy amplia y diversa. En el centro de la ciudad y en todo el perímetro están instalados aproximadamente 2 mil comercios de diferentes giros y servicios, y estamos listos y preparados para recibir a toda la gente que acuda estos dos días de fiesta aquí en el centro de la ciudad”, señaló.

El representante del sector comercial agregó que existe expectativa de alcanzar un incremento de alrededor del 18% en las ventas durante los festejos, principalmente en productos relacionados con la celebración.

“Estamos esperando alrededor de un aumento del 18 por ciento en las ventas, sobre todo en todo lo que tiene que ver con artículos relacionados con el festejo; los alimentos, la indumentaria, todas las banderas y todos los artefactos alusivos a esta fecha son los que tienen una mayor demanda, y los comercios aprovechan esto para poner promociones”, explicó.

Con ello, las fiestas patrias representan para los comerciantes del centro de Reynosa una oportunidad para incrementar sus ventas, promocionar sus productos y servicios y aprovechar la llegada de familias y visitantes durante las celebraciones de Independencia.