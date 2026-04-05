Comerciantes de playa Bagdad buscan mejorar ventas en vacaciones

Adrián Feria, comerciante de la playa, señaló que esta actividad es una tradición de años, especialmente durante Semana Santa, cuando reciben más turistas

Comerciantes de la playa Bagdad en Matamoros mantienen la expectativa de una buena temporada, confiando en la llegada de visitantes durante los días de calor y el periodo vacacional.

Adrián Feria, comerciante de la playa, señaló que esta actividad es una tradición de años, especialmente durante Semana Santa, cuando reciben turistas de ciudades como Monterrey, Reynosa y del sur de Texas.

Destacó que, pese a las dificultades económicas, el comercio en la playa representa una oportunidad para salir adelante, asegurando que el esfuerzo y la actitud positiva son clave para mantener sus negocios activos. Asimismo, subrayó que su principal objetivo es ofrecer productos que generen momentos de alegría, especialmente en los niños.

Por su parte, otros comerciantes que ofrecen ropa y diversos artículos coincidieron en que las ventas pueden variar, ya que en ocasiones factores como el cierre de accesos o la distancia hacia la zona de venta afectan la afluencia de clientes.

Indicaron que muchos visitantes prefieren comprar sin alejarse de sus vehículos, lo que representa un reto cuando deben caminar largas distancias para llegar a los puestos.

Aun así, los vendedores reiteraron la invitación a la ciudadanía para visitar la Playa Bagdad, disfrutar de sus atractivos, apoyar el comercio local, del cual dependen numerosas familias durante esta temporada y sobre todo que los visitantes se olviden un poco de sus preocupaciones.