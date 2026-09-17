Comerciantes de Altamira alertan por presuntos robos en negocios

Los comerciantes explicaron que la lona no pretende sustituir una denuncia ni justificar actos de violencia, sino alertar a quienes pudieran identificarla

Comerciantes establecidos en la zona centro de Altamira reconocieron que ninguna persona está facultada para hacer justicia por propia mano, pero señalaron que la agresión registrada recientemente en el centro de Tampico, donde un grupo de personas agredió físicamente a una mujer señalada por comerciantes como presunta responsable de robos, refleja el hartazgo acumulado entre quienes han sido afectados por este tipo de delitos y demandan una respuesta efectiva de las autoridades.

Comerciantes colocan nuevamente lona de advertencia

Como testimonio de esta inconformidad, comerciantes de la zona centro de Altamira volvieron a colocar este miércoles, frente a sus establecimientos, una lona que había sido colocada hace aproximadamente un año, en la que aparece la fotografía de la mujer a quien algunos comerciantes señalan como presunta fardera, detenida y agredida en el centro de Tampico.

Los comerciantes explicaron que la lona no pretende sustituir una denuncia ni justificar actos de violencia, sino alertar a quienes pudieran identificarla y, en caso de haber sido afectados por algún hecho delictivo, acudir ante las autoridades correspondientes para presentar una denuncia formal.

El comerciante Lucio Valdés Baena señaló que el problema del farderismo ha generado afectaciones a distintos establecimientos y afirmó que algunos comerciantes cuentan con cámaras de videovigilancia en las que han quedado registrados presuntos robos.

Negocios refuerzan medidas contra presuntos robos

Explicó que los negocios han reforzado sus medidas preventivas mediante cámaras, mayor vigilancia de los empleados y comunicación entre establecimientos, además de que algunos comerciantes están dispuestos a proporcionar material videográfico a las autoridades para contribuir a las investigaciones.

Por su parte, Juan Luis Bernal Almaguer, comerciante de la zona centro de Altamira, reconoció que hacer justicia por propia mano no está permitido, pero atribuyó el malestar de los comerciantes a la percepción de que personas señaladas por robos pueden quedar nuevamente en libertad y reincidir.

Piden investigar denuncias y revisar evidencias

Señaló que los comerciantes han optado por organizarse y mantenerse comunicados, pero insistió en la necesidad de que las autoridades investiguen las denuncias, revisen las evidencias disponibles y den seguimiento a los casos.

En este contexto, los comerciantes consideraron que lo ocurrido en Tampico debe ser una llamada de atención para fortalecer la prevención, la denuncia y la actuación institucional, evitando que el hartazgo social vuelva a derivar en actos de violencia.