Comenzará a operar en febrero caseta de cobro Rumbo Nuevo

Autoridades indicaron que dependiendo del aforo vehicular será el cobro estipulado en la ruta, la cual ha provocado muchas reacciones por parte de la población

La caseta de cobro de la carretera Rumbo Nuevo comenzará a operar a más tardar en el mes de febrero, con cobros que van de los 60 pesos para vehículos, de acuerdo a declaraciones de Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas.

“La carretera ya está en condiciones de operar, estamos haciendo el cierre con el concesionario la apertura puede ser en dos semanas o en un mes. La rampa se va a hacer después de la apertura, porque no está dentro del proyecto”, dijo Cepeda Anaya.

Cuestionado sobre la rampa de frenado, señaló que no se encuentra en el proyecto original, por lo cual no impide la apertura de la caseta de cobro.

El funcionario indicó que dependiendo del aforo vehicular será el cobro estipulado en esta ruta, la cual ha provocado muchas reacciones por parte de la población.

Aunque inicialmente se habló que la cuota para unidades de carga sería de un monto aproximado a los 300 pesos, Cepeda Anaya dijo que en el caso del transporte pesado la tarifa se definirá en función del número de ejes de cada unidad, conforme a los criterios técnicos que establezca la concesionaria.

Los profesionistas -médicos, maestros y personal de enfermería, por citar algunos-, quienes usan a diario la carretera Rumbo Nuevo, así como los habitantes de 5 ejidos aledaños de Jaumave estarán exentos de pago, de acuerdo al titular de Obras Públicas del estado.

“Solo requerían comprobar su situación laboral y domicilio”, enfatizó.

Detalles del proyecto

La rampa de frenado se hará después de la apertura, ya que no está dentro del proyecto original.

La inversión para la rehabilitación de la carretera rebasa 1 mil 447 millones de pesos, sin costo para el erario estatal de acuerdo a las autoridades.

El proyecto incluye la rehabilitación de 37 kilómetros de la carretera, con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir accidentes.

Beneficios y críticas