Combaten productores y especialistas enfermedades de los cítricos

La producción de cítricos en Tamaulipas se ve amenazada por plagas como el dragón amarillo conocido como HLB, por lo cual se realiza un control biológico

Productores del centro de Tamaulipas junto con la Junta Local de Sanidad Vegetal realizan liberaciones de enemigos naturales, como Tamarixia radiata y Crysoperla, que son altamente efectivos y complementarios para la lucha contra enfermedades de los cítricos, especialmente el vector del Huanglongbing (HLB).

En esta primera etapa se liberan 1,400 individuos de Tamarixia radiata por hectárea, dependiendo del nivel de infestación de las huertas. La cantidad de Crysoperla puede variar por hectárea.

Su combinación potencia el control biológico y mejora la sanidad del huerto.

Tamaulipas sigue siendo el segundo productor nacional de naranja, solo superado por Veracruz.

Adicionalmente, en Tamaulipas hay 34,622 hectáreas dedicadas al cultivo de naranja; cifra que representa el 9.8 % del total del país.

Padilla, Güémez, Hidalgo, Llera, Victoria y González son los municipios líderes en la producción de naranjas en el estado.

Sin embargo, la producción del estado se ve amenazada por plagas como el dragón amarillo conocido como HLB.

Estos enemigos naturales se liberan en huertos previamente seleccionados, distribuyéndolos de forma uniforme en diferentes puntos a fin de combatir la enfermedad.

Se colocan ramas o frascos con adultos recién emergidos cerca de brotes tiernos para Tamarixia radiata y se liberan larvas o adultos de Crysoperla en zonas con presencia de plaga.

Requisitos para la liberación

- Presencia de la plaga hospedante.

- Temperatura moderada.

- Suficiente follaje joven.

- Evitar aplicaciones recientes de insecticidas que puedan afectar a los organismos liberados.

Beneficios del control biológico

- Reduce la contaminación ambiental.

- Protege la fauna benéfica.

- Evita la resistencia de las plagas.

- Contribuye a la producción sustentable de cítricos.

Importancia de la colaboración de los productores

- Permiten el acceso a sus huertos.

- Facilitan el monitoreo.

- Evitan el uso de insecticidas que afecten a los enemigos naturales.

- Su colaboración garantiza el éxito del control biológico.

Capacitación y seguimiento

- Se imparten talleres y pláticas para explicar la importancia de los enemigos naturales y las prácticas adecuadas de manejo integrado.

- Se promueve el manejo integrado de plagas y el uso racional de insecticidas.