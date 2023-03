Combaten incendio forestal en Nuevo Morelos, Tamaulipas

Continúa el incendio en la sierra del municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas, al momento se lleva una afectación de mil 350 hectáreas, informó Luis Gerardo González de la Fuente.

El Coordinador Estatal de Protección Civil dijo que al menos 100 brigadistas realizan grandes esfuerzos para lograr sofocarlo.

Dijo que debido a los fuertes rachas de viento, no ha sido posible combatir el incendio forestal vía área, sin embargo los combatientes realizan grandes esfuerzos en la parte de la sierra.

“Todavía no, el día de ayer no se prestaba para las condiciones del clima para aeronave, había mucho viento y no era viable meter un helicóptero, pero los brigadistas están a pie dándole, ahorita en la mañana que me informaron va más o menos un 60% atacado, ya controlado el incendio”, dijo González de la Fuente.