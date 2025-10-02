COMAPA Reynosa anuncia corte temporal de agua en tres sectores

Las maniobras iniciarán a las 8:00 horas para mejorar de la red de distribución y tener mayor eficiencia en el servicio brindado

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Reynosa informó que, este jueves 2 de octubre, se llevará a cabo un corte temporal en el suministro de agua potable que afectará a los sectores Jarachina, Poniente y Granjas, debido a trabajos de sustitución de tubería en la colonia Jarachina Norte.

De acuerdo con la dependencia, las maniobras iniciarán a partir de las 8:00 de la noche, en la intersección de la calle Rosario con el bulevar Hidalgo, donde se sustituye tubería de PVC hidráulico y acero al carbón de 24 pulgadas de diámetro.

La COMAPA señaló que estas labores forman parte del proyecto de mejora de la red de distribución, con el propósito de garantizar un servicio más eficiente y de calidad a las y los usuarios de la ciudad.

Asimismo, la dependencia agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que mantendrá informada a la población sobre el desarrollo de los trabajos y la normalización del servicio en las colonias involucradas.

Para consultar el listado de colonias correspondientes a los sectores Granjas y Poniente, los usuarios pueden ingresar a la página oficial de COMAPA Reynosa:

Colonias del Sector Granjas

Colonias del Sector Poniente

Con estas acciones, COMAPA reafirma su compromiso de modernizar la infraestructura hidráulica y ofrecer un suministro confiable a la población de Reynosa.