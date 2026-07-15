COMAPA pide denunciar cobros irregulares de pipas

El organismo llamó a denunciar formalmente cualquier cobro o presunta irregularidad en la distribución de agua mediante pipas

El secretario técnico de la COMAPA Reynosa, ingeniero Honorio Cortázar, explicó que la disminución en el suministro de agua potable corresponde a un fenómeno que se presenta cada año al concluir el ciclo de riego agrícola, cuando la Comisión Nacional del Agua suspende el envío de agua a través del canal Guillermo Rodhe.

Detalló que, durante ese periodo, la ciudad depende principalmente del agua proveniente del Río Bravo, mientras la CONAGUA realiza las maniobras para abastecer nuevamente el canal Rodhe mediante el sistema de rebombeo Anzaldúas-Rodhe, proceso que tarda varios días en restablecer el flujo hacia Reynosa.

"Cada año CONAGUA deja de enviar agua a la ciudad por medio del canal Rodhe porque suspende los riegos agrícolas. A partir de ese momento dependemos del Río Bravo; el 60 por ciento de la población se abastece de esa fuente y el otro 40 por ciento del canal Rodhe. En la maniobra de rebombeo siempre se tarda un poco en llegar el agua desde la presa Falcón hasta Reynosa", explicó.

En relación con las denuncias ciudadanas sobre presuntos cobros por el suministro de agua mediante pipas y señalamientos de una distribución condicionada, el funcionario aseguró que esas prácticas no están permitidas y pidió a la población reportarlas de manera formal.

"Mándenme mensaje cuando alguien de una pipa les esté cobrando por el servicio. Indíquenme el sector y la hora para saber quién es. Eso no debe de ser; no lo admitan ni permitan que nadie les cobre por el servicio de agua, porque debe ser completamente gratuito", enfatizó.

Cortázar reiteró que cualquier denuncia con información precisa permitirá identificar a los responsables y actuar conforme a la normatividad, al tiempo que aseguró que la COMAPA dará seguimiento a cada uno de los reportes ciudadanos.