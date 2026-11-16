El alcalde reiteró que la intención de este esquema es brindar facilidades a la ciudadanía para regularizar su situación

Con el objetivo de apoyar la economía de las familias y facilitar la recuperación de la cartera vencida de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), el Gobierno Municipal de Reynosa mantiene vigente un programa mediante el cual absorbe el 80 por ciento de los adeudos de los usuarios que buscan regularizar sus cuentas.

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, explicó que este beneficio permite a las personas con adeudos acumulados por el servicio de agua potable y drenaje liquidar únicamente el 20 por ciento del monto total, mientras que el Municipio cubre directamente el porcentaje restante ante el organismo operador.

Detalló que, por ejemplo, quienes tienen un adeudo de 10 mil pesos solamente deberán pagar 2 mil pesos; en el caso de una deuda de 20 mil pesos, el usuario cubriría 4 mil pesos, mientras que por 30 mil pesos tendría que desembolsar 6 mil pesos.

“Si ustedes quieren regularizarse y deben 10 mil pesos, el Municipio les paga el 80 por ciento de su recibo directamente en la COMAPA y ustedes sólo pagan el 20 por ciento”, explicó el presidente municipal.

¿Cómo funciona el apoyo para pagar adeudos de COMAPA?

Añadió que el mismo esquema se aplica proporcionalmente sin importar el monto de la deuda, por lo que representa una oportunidad para quienes han dejado acumular varios recibos y actualmente enfrentan dificultades económicas para ponerse al corriente.

Peña Ortiz precisó que el programa estará disponible hasta el próximo 31 de diciembre, por lo que invitó a los usuarios con adeudos pendientes a aprovechar este apoyo y acudir a la COMAPA para realizar el trámite correspondiente.

El alcalde reiteró que la intención de este esquema es brindar facilidades a la ciudadanía para regularizar su situación, al mismo tiempo que se fortalece la recaudación del organismo y se contribuye a mejorar sus condiciones financieras.