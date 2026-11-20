Ante el elevado número de reclamaciones, la dependencia federal mantiene comunicación con la gerencia comercial y la coordinación jurídica de COMAPA

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) es la dependencia gubernamental que más quejas acumula ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Reynosa, principalmente por cobros elevados, cargos injustificados y deficiencias en el suministro de agua.

José Luis Márquez Sánchez, director de Profeco en la zona nororiente, explicó que las inconformidades de los usuarios obedecen a diversas situaciones relacionadas con el servicio contratado, entre ellas los recibos excesivos y la falta de suministro.

“Se quejan de altos cobros, de cobros injustificados, de la falta del servicio que se está contratando y es un sin número de situaciones que pueden ocurrir en ese tipo de servicios”, señaló.

Ante el elevado número de reclamaciones, la dependencia federal mantiene comunicación con la gerencia comercial y la coordinación jurídica de COMAPA, para canalizar directamente las inconformidades y procurar que los consumidores reciban atención y respuestas oportunas.

Márquez Sánchez explicó que esta coordinación busca reducir las quejas y facilitar que los usuarios sean atendidos directamente por el organismo operador cuando acuden a presentar sus inconformidades.

“Existe una comunicación constante con la gerencia comercial de COMAPA y con la coordinación jurídica, para efecto de que se reduzcan ese tipo de quejas, para efecto de que al momento de que llegue la persona, sean atendidos de forma directa por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado”, comentó.

Como parte de las alternativas para mejorar la atención, Profeco no descarta establecer una mesa permanente de servicio en sus instalaciones, similar a la que mantiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde personal de COMAPA pueda recibir y atender directamente las reclamaciones.

El funcionario indicó que existe un convenio nacional con la CFE para atender asuntos relacionados con el consumo y las quejas, por lo que buscarán impulsar un mecanismo similar con el organismo operador del agua en Reynosa.

“Tenemos un convenio nacional con ellos en la cuestión del consumo, en la cuestión de quejas y queremos también, por qué no, buscarlo con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado”, añadió.

La posible instalación de esta mesa de atención representaría una alternativa para acercar los servicios de COMAPA a los consumidores y agilizar la solución de sus problemas; sin embargo, mientras se concreta esta propuesta, las inconformidades por cobros y deficiencias en el suministro continúan colocando al organismo entre los principales motivos de reclamación ante Profeco en Reynosa.