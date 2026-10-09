COMAPA descarta tandeos en Reynosa ante menor consumo de agua

La buena noticia es que, con la llegada de la temporada de menor consumo, los tandeos para las colonias de Reynosa quedan descartados

Aunque las lluvias fueron constantes durante todo el fin de semana y provocaron encharcamientos en diversos sectores de Reynosa, todavía no se puede cantar victoria en materia de agua, ya que las precipitaciones no generaron suficiente almacenamiento en las presas, de acuerdo con el informe de la COMAPA.

El gerente de COMAPA, Felipe Chiw Vega, señaló que las lluvias fueron benéficas, pero el escurrimiento hacia las presas fue limitado, por lo que pidió mantener el cuidado del agua.

“Definitivamente hay que seguir cuidando el agua. Sí hubo unas lluvias que apoyaron y nos ayudaron mucho; desafortunadamente, no escurrió mucho a las presas. La presa Falcón, que es la que nos suministra agua, llegó al 16 por ciento nada más”, explicó.

COMAPA garantiza por ahora el suministro en Reynosa

Ahora la esperanza está puesta en los escurrimientos provenientes de estados como Coahuila, donde se registraron lluvias intensas, pues ese caudal podría alimentar las presas de Tamaulipas. Chiw Vega confirmó que el suministro para consumo humano en Reynosa está garantizado por el momento y destacó que existe coordinación con la CONAGUA.

“Tenemos agua suficiente para el uso público urbano, no tenemos problema. Con la CONAGUA hemos mejorado mucho nuestra relación y funcionamiento, estamos trabajando y ahorita no hemos tenido ningún problema”, afirmó.

El gerente agregó que durante la jornada de lluvias se registraron fallas eléctricas generales que afectaron el acueducto y la planta Rancho Grande, aunque la situación no representó un problema para el abasto de la ciudad.

Menor demanda de agua permite descartar tandeos

La buena noticia es que, con la llegada de la temporada de menor consumo, los tandeos para las colonias de Reynosa quedan descartados. El funcionario explicó que la demanda ya comenzó a disminuir y esto permitirá mejorar las condiciones del suministro.