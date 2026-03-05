Comapa afirma que derrame de aguas quedará solucionado

El dren rielero, ubicado junto a las colonias López Portillo, Enrique Cárdenas, Libertad y México, presenta un caso particular debido al derrame de residuos

El gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Victoria, Fernando García Fuentes, informó que actualmente se han detectado tres o cuatro drenes pluviales que requieren atención inmediata.

Se están llevando a cabo acciones con cuadrillas de limpieza y el equipo necesario, ya que en algunos puntos es necesario ingresar manualmente para desazolvar correctamente. Esto es crucial para asegurar que, en caso de fuertes lluvias, el agua fluya de manera adecuada.

Con relación al “dren rielero” del eje vial norte-sur, que ha mostrado ser insuficiente, García Fuentes mencionó que existe un proyecto ambicioso para solucionar la capacidad del dren y abordar el problema de derrame de aguas negras.

"Es importante considerar el aspecto económico, ya que se trata de una inversión significativa que supera los 1,000 millones de pesos. Ya contamos con un proyecto ejecutivo en manos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del Estado. Agradecemos el apoyo del Gobernador Américo Villarreal Anaya, ya que esto nos permitirá brindar una solución definitiva", señaló.

El dren rielero, ubicado junto a las colonias José López Portillo, Enrique Cárdenas, Libertad y colonia México, presenta un caso particular debido al derrame de residuos.

García Fuentes aseguró que ya se están tomando medidas para resolver esta situación con el apoyo del gobierno estatal, dada la considerable inversión que se requiere.

“Uno de los factores que complica la solución de este derrame son las vías del tren, ya que necesitamos realizar un cruce. Este procedimiento es complicado, pero parece que en las próximas semanas se llevará a cabo”, explicó.

El gerente de COMAPA Victoria también señaló que los trabajos para abordar esta problemática iniciarán en el cruce del eje vial con la avenida Alberto Carrera Torres. Sin embargo, estos están detenidos a la espera de los permisos de Ferrocarriles de México (FERROMEX), ya que la tubería se encuentra debajo de las vías del ferrocarril.