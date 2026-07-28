Colonias de Tampico registran acumulación de basura

Se pide a la comunidad que la basura la saque a las banquetas, únicamente los días en que el camión de los desechos pasa por sus zona

Colonias de Tampico comienzan a presentar acumulaciones de basura, ante lentitud en días de la recolección.

La Dirección de Servicios Públicos en el puerto había señalado con anticipación que el tiempo de vacaciones de verano ocasiona generalmente un incremento de hasta un 35 o 40 por ciento en la acumulación de los desechos.

Piden sacar basura solamente durante días de recolección

Se pide a la comunidad que la basura la saque a las banquetas, únicamente los días en que el camión de los desechos pasa por sus zonas, eso para evitar que animales callejeros extiendan la basura por todas las calles, ocasionando esto una mala imagen y un foco de infección.