Colonias de Reynosa acumulan basura desde hace semanas

Sin embargo, los habitantes consideran que pagar por el retiro de los desperdicios no puede convertirse en la solución permanente

Familias de las colonias San Antonio y Las Cumbres, en Reynosa, solicitaron la intervención de las autoridades de Ecología y Servicios Públicos Primarios ante la acumulación de basura que enfrentan desde hace varias semanas, debido a la falta de regularidad en el servicio de recolección.

Familias pagan por retirar sus desperdicios

Los vecinos señalaron que el camión recolector no pasa con la frecuencia necesaria, provocando que los desperdicios permanezcan acumulados en los domicilios y negocios.

Ante la falta del servicio, algunas familias han tenido que contratar camionetas particulares para retirar la basura, lo que representa un gasto adicional que afecta directamente su economía.

Vecinos solicitan regularizar la recolección

Sin embargo, los habitantes consideran que pagar por el retiro de los desperdicios no puede convertirse en la solución permanente, ya que la recolección de basura forma parte de los servicios que debe proporcionar el municipio.

Mientras esperan una respuesta, en algunas viviendas y establecimientos pueden observarse bolsas de basura acumuladas en las banquetas.