Colonias Anáhuac y Valle Hermoso denuncian mal servicio de CFE

Durante el proceso de denuncia del mal servicio, se descubrió que la ciudad no cuenta con suficientes transformadores, pues se envió uno desde San Luis

Familias de la comunidad de Anáhuac, en Valle Hermoso, enfrentan afectaciones por la falta de energía eléctrica, situación que llevó al ciudadano Jesús Roberto Sáenz a trasladarse hasta las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Matamoros para solicitar una solución.

Sáenz señaló que existen hogares que permanecen sin luz durante todo el día, provocando la pérdida de alimentos y medicamentos que requieren refrigeración, además de afectar a personas enfermas.

“Hay familias que de plano no tienen luz en todo el día. Hay gente a la que se le echan a perder sus alimentos y esos alimentos son lo único que tienen presupuestado para esa semana”, expresó.

El ciudadano explicó que, ante la gravedad del problema, habitantes de la comunidad decidieron realizar un llamado público y acudir de manera pacífica y responsable a las instalaciones de la CFE para exigir atención.

De acuerdo con lo expuesto, tampoco se cuenta actualmente con generadores suficientes para atender la emergencia, por lo que se estaría trasladando uno desde San Luis Potosí.

Debido a sus dimensiones, el equipo requiere un proceso especial para su instalación, estimado en alrededor de cinco horas, además de aproximadamente día y medio de traslado.

Sáenz indicó que la solución planteada sería reparar la subestación eléctrica que actualmente opera en Valle Hermoso, con la intención de que permanezca como infraestructura permanente y, en caso de una nueva falla, contar con el equipo de respaldo necesario para evitar afectaciones prolongadas a las familias.