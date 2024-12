Colocan pino navideño con fotos de desaparecidos en Reynosa

Bajo el lema "Sin ellos no hay Navidad", madres integrantes de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas marcharon por las calles de Reynosa para hacer visible el dolor que sienten miles de familias tamaulipecas que hoy enfrentan la ausencia de un ser querido sin respuestas.

La protesta, que tuvo lugar en la plaza principal de la ciudad, se centró en la solicitud de mayor atención por parte de las autoridades en la búsqueda de los desaparecidos, visibilizando la tragedia que, según los colectivos, permanece oculta.

Edilberto García Ramírez, quien tenía 21 años cuando desapareció en 2019, sigue siendo buscado por su madre, María del Carmen Ramírez Santos. Ella compartió el dolor de la desaparición de su hijo: "Llegó de trabajar, pidió permiso porque iba al Oxxo del cuartel y de ahí desapareció, a las 7:30 salió mi hijo, yo sigo buscándolo hasta que lo encuentre a mi niño, le pido mucho a Dios que me lo traiga", expresó con lágrimas en los ojos.

La protesta llegó hasta la plaza principal de Reynosa, donde se encontraba un polémico pino navideño, con un costo de 1 millón 800 mil pesos, que las madres consideran un derroche de recursos.

Frente a este pino, las familias colocaron su propia versión: un pino más pequeño, adornado con las fotografías de sus familiares desaparecidos, en un acto simbólico para exigir que las autoridades brinden más apoyo en la búsqueda.

Edith González, vocera del colectivo “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas”, destacó la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre esta crisis: “Muchas veces quieren tapar lo que es esta alta ola de violencia y de inseguridad, pero realmente a los que se están llevando y los que están desapareciendo son nuestros familiares y queremos nosotros, siempre buscamos los espacios para sensibilizar y concientizar a la población de Reynosa que es parte de esto, que es parte de lo que está pasando día con día”.

El señor Javier Martínez, quien busca a su hijo Irving de Jesús, desaparecido en 2022 a los 25 años, se sumó a la protesta con la esperanza de obtener el apoyo de las autoridades.

"Desgraciadamente sí, una silla vacía en nuestro hogar, porque ya no está con nosotros, pero tenemos fe en Dios de que nos dará la respuesta. Las autoridades no han dicho nada, no se mueve, no hacen nada. Hemos pedido apoyo de ellos y al parecer no les importa", compartió.

La protesta permanecerá de manera permanente frente a la presidencia municipal, junto al costoso pino navideño.

Decenas de madres llegaron para colocar las fotografías de sus hijos desaparecidos en diversas circunstancias.

Diana, madre de Jaziel, quien desapareció el 1 de junio de este año, expresó: "Le puse que lo extrañamos hijo, tus hermanos y tu mamá. Es para mi hijo Jaziel, que salió a entregar unos productos que él vendía y ya no regresó".

Lucina Aranda Botello, otra madre que busca a su hijo José Luis, quien desapareció hace casi tres años, comentó: "A mi hijo José Luis, él tiene dos años 11 meses ya, casi tres, ya son dos Navidades sin él y todavía con la fe y la esperanza de que él aparezca. Era albañil, electricista, plomero, carpintero, pintor, lo que salía. Un hombre de trabajo, un padre de familia, dejó a tres hijos".

El colectivo "Amor por los Desaparecidos" dio a conocer que la cifra de desaparecidos en Tamaulipas sigue creciendo y, al cierre de 2024, estiman que más de 20,000 personas han sido reportadas como desaparecidas en el estado.

Edith González, vocera del colectivo, señaló: “Ahorita yo supongo que ya van como unos 20,000, estamos hablando de los que son con denuncia. La cifra negra que nosotros nos hemos dado cuenta es igual a las personas con denuncia, inclusive nos ha tocado que hay más personas que se han acercado con nosotros sin denuncia”.

Con este acto, las madres buscadoras continúan luchando por la visibilidad de sus casos y por exigir justicia para los miles de desaparecidos que siguen siendo un misterio en el estado de Tamaulipas.

