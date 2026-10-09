Colectivos piden seguridad y apoyo forense en Tamaulipas

Colectivos de búsqueda exigieron acuerdos con plazos y resultados ante el rezago forense y la falta de seguridad en las diligencias en Tamaulipas

Crear un Memorial de Desaparecidos, la contratación de más personal para los grupos multidisciplinarios debido a que la Fiscalía solamente cuenta con un antropólogo y la Comisión de Búsqueda la integran solo 40 personas, además de garantizar la protección para las madres buscadoras durante las diligencias y la creación del Centro de Identificación Forense, son algunos de los temas y acuerdos durante la reunión que sostuvieron líderes de 18 colectivos con el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Colectivos señalan falta de personal para las búsquedas

Edith Pérez Rodríguez, “Voz y Dignidad por los Nuestros” de San Luis Potosí, expuso: “Tenemos zonas de exterminio que no se han podido ir a exhumar por lo mismo de que no hay suficiente personal, entonces ya el gobernador se da cuenta de las carencias y se comprometió a resolverlas”.

Graciela Pérez, del Colectivo “Red Milynali”, señaló que: “Se comprometieron a crear un memorial, un memorial que tenga que ver con todos esos restos que han sido analizados y no ha sido posible tener una identificación, entonces lo aprobaron, y el gobernador planteó que será una próxima obra que harán aquí en Ciudad Victoria”.

Buscadoras piden seguridad y acuerdos con plazos

Por su parte, Cinthya Medina, del Colectivo “Buscando el Camino hasta Encontrarlos”, del municipio de Aldama, y Edith González Treviño, del Colectivo “Amor por los Desaparecidos”, de Reynosa, resaltaron parte de los acuerdos durante la reunión que sostuvieron con el gobernador Américo Villarreal Anaya, en las instalaciones del C-3.

“Esperemos que haya avances y apoyo por parte del gobernador hacia nosotras como buscadoras porque estamos en un desamparo muy grande, estamos buscando el apoyo porque las diligencias de búsqueda son muy pocas y sin seguridad”. “El Centro de Identificación Humana, ahora sí que es un foco rojo, no es ningún secreto que tenemos un rezago forense enorme, impresionante, y ahorita queremos que se generen acuerdos con plazo de vencimiento, porque estamos cansados de reuniones y reuniones y hay acuerdos, pero no hay resultados”, señalaron.

Durante la reunión de trabajo también participaron, el titular de la Fiscalía General de Justicia, Eduardo Govea Orozco, y el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero.