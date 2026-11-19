Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la identidad de las víctimas ni sobre el levantamiento de los restos

Los hallazgos de restos humanos continúan multiplicándose en distintos municipios de la frontera de Tamaulipas, donde colectivos de búsqueda han comenzado a sumar esfuerzos y establecer alianzas para ampliar sus recorridos de prospección en campo y aumentar las posibilidades de localizar a personas desaparecidas.

En esta ocasión, el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, en coordinación con el colectivo Amor, Paz y Esperanza, reportó un nuevo hallazgo positivo en el municipio de Río Bravo, identificado como el número 50 en esta localidad y el 138 de su conteo general.

De acuerdo con la información difundida por las buscadoras, el descubrimiento ocurrió durante una jornada de búsqueda y prospección en campo, realizada con el acompañamiento de elementos de la Guardia Estatal, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Localizan restos óseos y prendas de vestir

Durante las labores fueron localizadas cuatro concentraciones de restos óseos humanos con exposición térmica, lo que indica que habrían estado sometidos a la acción del fuego. En el sitio también se encontraron diversas prendas de vestir que podrían aportar información para una eventual identificación.

Entre los objetos localizados se encuentra un short de vestir, aparentemente color café con rayas blancas, de la marca O'Neill; un pantalón negro con franjas rojas en los costados; una camisa azul de uniforme con el logotipo de Auto Líneas Oneyra, así como una calceta negra con la leyenda "Line".

Ante este descubrimiento, los colectivos hicieron un llamado a las familias de personas desaparecidas que pudieran reconocer alguna de estas prendas o contar con información que ayude a establecer la identidad de las posibles víctimas.

Colectivos solicitan levantamiento total de los restos

Precisaron que para solicitar confrontas directas es necesario contar con una denuncia formal y proporcionar perfiles genéticos completos. También señalaron que es indispensable que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas realice el levantamiento total de los restos para avanzar en los procesos de identificación.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la identidad de las víctimas ni sobre el levantamiento de los restos por parte de las autoridades.

La colaboración entre organizaciones de búsqueda representa un esfuerzo por extender las jornadas a diferentes puntos de la región fronteriza, donde los hallazgos positivos siguen evidenciando la dimensión de la problemática de personas desaparecidas y la lucha permanente de las familias por encontrar respuestas.