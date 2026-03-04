Colectivo refuerza llamado a denunciar fosas en Tamaulipas

El grupo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas hizo un nuevo llamado a la ciudadanía para aportar información sobre posibles restos humanos

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reforzaron en los últimos días su llamado a la ciudadanía para que aporte información sobre posibles sitios donde pudieran existir restos humanos, fosas clandestinas o puntos vinculados con actividades ilícitas, con el objetivo de fortalecer las labores de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.

El mensaje fue difundido a través de sus redes sociales, luego del reciente hallazgo de restos humanos en el Ejido Palo Blanco, ubicado en la zona fronteriza entre Reynosa y Río Bravo, sitio que pudo ser localizado gracias a información proporcionada directamente por ciudadanos.

De acuerdo con el colectivo, en muchas ocasiones personas que habitan en comunidades rurales, ranchos o que realizan actividades como el corte de leña llegan a encontrar este tipo de indicios, pero por temor deciden no reportarlos, por lo que reiteraron que su labor consiste en recibir estos datos de manera segura y canalizarlos para dar seguimiento a las búsquedas.

En este contexto, la vocera del colectivo, Edith González, explicó que el llamado está dirigido a toda la población que tenga conocimiento de este tipo de lugares o indicios.

“Solicitar el apoyo de todas esas personas que conocen lugares, con restos humanos, conocen lugares donde hay fosas clandestinas, donde hay cocinas clandestinas, donde hay restos sobre superficies; hacemos el llamado a la ciudadanía en general. A veces las mismas personas de los ranchos, las personas que andan cortando leña, llegan a encontrar ese tipo de hallazgos, muchas veces les da miedo hablar; para eso estamos nosotros aquí como colectivo, para que ustedes nos reporten, nos hagan esos reportes aquí al colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas”, expresó.

La vocera recalcó que los reportes pueden realizarse de manera completamente anónima y sin que los informantes se expongan a problemas legales o personales, ya que la información es utilizada únicamente para orientar las jornadas de búsqueda.

“Somos quienes recibimos los reportes anónimos y toda la información; créame que no se van a meter en ningún tipo de problema”, afirmó.

Como parte de este reforzamiento del llamado, el colectivo recordó que se encuentra habilitado el número telefónico 899 101 60 23 para que la ciudadanía pueda enviar datos, ubicaciones y coordenadas que permitan avanzar en la localización de personas desaparecidas y de posibles sitios con restos humanos.