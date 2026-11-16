Las integrantes del colectivo consideran que la colaboración ciudadana es fundamental para ampliar los puntos de rastreo

Las jornadas de búsqueda de personas desaparecidas continúan extendiéndose a diferentes municipios de Tamaulipas. En esta ocasión, integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas trasladaron sus actividades al municipio de Jiménez, donde realizan su búsqueda número 137, con el propósito de localizar indicios que permitan conocer el paradero de personas desaparecidas y, de ser posible, encontrar a víctimas que todavía pudieran estar con vida.

Esta nueva movilización representa una ampliación del trabajo de rastreo que el colectivo ha desarrollado en distintos puntos del estado, mediante recorridos en zonas rurales, terrenos despoblados y lugares que podrían haber sido utilizados para ocultar evidencias relacionadas con casos de desaparición.

Coordinan búsqueda de desaparecidos en Jiménez

Los trabajos se llevan a cabo de manera coordinada con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, además de unidades de combate al secuestro, personal de Protección Civil, Servicios Públicos Primarios y ciudadanos de la región que se han sumado a las labores.

Durante esta jornada, los participantes concentran sus esfuerzos en recorrer brechas, caminos rurales y sectores considerados de riesgo por sus condiciones de inseguridad, así como por tratarse de posibles rutas utilizadas por grupos criminales. Los rastreos también incluyen visitas e inspecciones en fincas y ranchos abandonados, donde podrían encontrarse indicios que ayuden a esclarecer el destino de personas que continúan sin ser localizadas.

La participación de las distintas corporaciones de seguridad y auxilio permite desarrollar estas actividades con mayor coordinación, particularmente en aquellos sectores donde las condiciones del terreno y los antecedentes de inseguridad representan un desafío para quienes realizan las búsquedas.

Piden apoyo ciudadano para localizar personas desaparecidas

Como parte de esta estrategia, el colectivo hizo un llamado a la población para que colabore proporcionando información sobre posibles sitios de interés. En particular, solicitaron compartir coordenadas geográficas, ubicaciones o referencias de lugares donde pudieran encontrarse restos humanos o incluso personas desaparecidas que todavía permanezcan con vida.

La información puede proporcionarse de manera anónima mediante las redes sociales del colectivo o directamente a través de las corporaciones policiacas y autoridades que participan en los operativos. El objetivo es que cualquier dato recibido pueda ser canalizado a las instancias correspondientes para su revisión y posible incorporación a las jornadas de búsqueda.

Las integrantes del colectivo consideran que la colaboración ciudadana es fundamental para ampliar los puntos de rastreo, debido a que existen zonas alejadas y de difícil acceso que difícilmente podrían ser revisadas sin información previa sobre posibles lugares de interés.

Con esta búsqueda número 137 en Jiménez, Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas amplía su presencia en el territorio estatal y mantiene su compromiso de recorrer distintos municipios para tratar de encontrar respuestas para las familias que continúan esperando noticias de sus seres queridos.