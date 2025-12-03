Colectivo realiza búsqueda de restos humanos en Tamaulipas

Estas acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, como parte de los esfuerzos permanentes para dar respuesta a las familias

La mañana del martes 2 de diciembre, el colectivo Amor por Desaparecidos en Tamaulipas inició una nueva jornada de búsqueda y localización en diversos predios del estado, con el objetivo de detectar posibles zonas donde pudieran encontrarse restos humanos.

Estas acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, como parte de los esfuerzos permanentes para dar respuesta a las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

De acuerdo con integrantes del colectivo, los operativos se enfocan en puntos específicos que han sido señalados de manera anónima por ciudadanos a través de los canales de comunicación del grupo.

Las pistas recibidas en los últimos días han permitido definir las primeras áreas de exploración para esta jornada, que apenas comienza.

El colectivo subrayó la importancia de la participación ciudadana, invitando a la población en general a enviar cualquier indicio, ubicación o evidencia que pudiera ayudar a la localización de personas desaparecidas o restos humanos.

Toda información puede ser canalizada mediante sus redes sociales de forma segura y confidencial.

Amor por Desaparecidos en Tamaulipas informó que será hasta el fin de semana cuando se den a conocer los resultados de esta nueva jornada de búsqueda, una de las varias que mantienen activas en distintos puntos del estado.