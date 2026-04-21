Colectivo pide apoyo ciudadano para búsquedas en Valle Hermoso

El llamado a la ciudadanía de Valle Hermoso es para colaborar en las jornadas de búsqueda de personas desaparecidas que se estarán llevando en los próximos días

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas hizo un llamado a la ciudadanía de Valle Hermoso para colaborar en las jornadas de búsqueda de personas desaparecidas que se estarán llevando a cabo en los próximos días.

De acuerdo con el colectivo, las acciones se centrarán en la exploración de terrenos, brechas, casas abandonadas y otros puntos que pudieran presentar indicios de actividades fuera de lo normal, con el objetivo de localizar restos o pistas que ayuden a dar con el paradero de personas desaparecidas.

Para fortalecer estas labores, se solicita a la población proporcionar información de manera anónima a través del número telefónico 8991 01 60 23, donde se recibirán reportes sobre posibles sitios de interés. El colectivo aseguró que los datos serán manejados con total confidencialidad.

Integrantes destacaron que los resultados positivos obtenidos en ciudades como Reynosa han sido posibles gracias a la colaboración de ciudadanos que, con valentía, comparten información clave para las búsquedas.

Reiteraron que cualquier dato puede marcar la diferencia para que familias logren reencontrarse con sus seres queridos, algunos de los cuales llevan días, meses e incluso años desaparecidos.