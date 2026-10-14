Colectivo pide al crimen organizado revelar sitios con restos

Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizó su jornada de búsqueda 123 del año en Reynosa y pidió clemencia por quienes buscan a un ser querido

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizó su jornada de búsqueda número 123 del año en Reynosa, en una zona de monte de la colonia Puerta Sur, donde localizaron restos óseos que quedaron bajo resguardo de las autoridades para su análisis e identificación.

A través de redes sociales, la representante del colectivo hizo un llamado directo a los grupos del crimen organizado para que, de manera anónima, proporcionen información sobre los lugares donde pudieran encontrarse restos humanos, con el propósito de que las familias tengan la oportunidad de recuperar a sus seres queridos desaparecidos.

Las buscadoras señalaron que reciben mensajes anónimos que alertan sobre posibles sitios de interés en distintos sectores de Reynosa y otras zonas de la frontera.

Ante ello, anunciaron que insistirán en dirigir este llamado a los grupos delictivos para obtener información que permita ampliar los hallazgos y avanzar en la identificación de personas desaparecidas.

El colectivo también pidió a quienes tengan información que puedan compartir las coordenadas de los sitios donde presuntamente se encuentren restos humanos mediante WhatsApp al número 899 101 6023, con la posibilidad de realizar el reporte de manera anónima.

Los restos localizados durante la jornada en Puerta Sur quedaron a disposición de las autoridades, que deberán realizar los estudios correspondientes y comparar los resultados con los registros y denuncias de personas desaparecidas, en busca de devolver identidad a quienes esperan sus familias.