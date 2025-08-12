Colectivo localiza restos humanos en predio previamente reportado

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas dio a conocer el hallazgo de restos óseos humanos y prendas de hombre en un predio de Reynosa

Hay actualización en torno al trabajo que los colectivos de búsqueda han estado realizando desde hace varias semanas en la periferia de Reynosa.

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas dio a conocer el hallazgo de restos óseos humanos y prendas de hombre en un predio ubicado en brechas a unos cuatro kilómetros del Fraccionamiento Villa Florida y cinco de la carretera Ribereña.

Según el colectivo, este sitio fue reportado por primera vez el 15 de julio de 2024 a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas como un posible lugar de exterminio.

Sin embargo, a más de un año, las autoridades no han realizado el levantamiento total de los restos, lo que ha permitido que, presuntamente, el predio siga siendo reutilizado por grupos criminales.

Durante la visita realizada este domingo 10 de agosto, los buscadores detectaron tres nuevos depósitos de restos humanos, algunos calcinados, así como prendas masculinas.

La presidenta del colectivo lamentó que el lugar no haya sido procesado de manera inmediata y exhaustiva, señalando que este caso forma parte de más de 20 predios pendientes por intervenir desde hace más de un año.

“Exigimos a las autoridades el levantamiento digno, continuo y exhaustivo de los predios ya reportados”, expresó la agrupación, que reiteró su compromiso de seguir documentando y señalando estos puntos para evitar su reutilización con fines criminales.

Para más información o denuncias, el colectivo invitó a la ciudadanía a comunicarse a través de su página oficial “Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor”.