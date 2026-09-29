Colectivo localiza restos humanos calcinados en Reynosa

Un hallazgo positivo fue localizado en una zona de la colonia Los Fresnos, al ser encontrados fragmentos óseos con aparentes signos de exposición al fuego

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos localizaron restos humanos con aparentes signos de exposición al fuego en una zona despoblada ubicada al fondo de la colonia Los Fresnos, en Reynosa, durante una nueva jornada de búsqueda realizada con acompañamiento de autoridades de seguridad.

En el sitio fueron encontrados fragmentos óseos entre llantas quemadas, prendas de vestir y casquillos dispersos. De manera preliminar, los integrantes del colectivo observaron lo que podrían ser fragmentos de cráneo y huesos largos, por lo que corresponderá a las autoridades periciales determinar su origen, identidad y causa de muerte mediante los estudios correspondientes.

Edith González Treviño, presidenta del colectivo, confirmó que este representa el hallazgo positivo número 44 de las 120 búsquedas realizadas durante 2026, lo que refleja la continuidad de las labores que realizan las familias en distintos puntos de Reynosa en busca de personas desaparecidas.

La jornada contó con la presencia y protección de elementos de la Guardia Nacional, Guardia Estatal y Ejército Mexicano, mientras que el área quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el procesamiento de los indicios y la recuperación de los restos.

La activista hizo un llamado para que los estudios forenses y las pruebas genéticas se realicen con mayor rapidez, al advertir que encontrar restos no representa el final de la búsqueda mientras las familias continúen sin conocer su identidad.

“¿De qué sirve que, a nosotras, las madres buscadoras, se nos vaya la vida buscándolos, los encontremos y no se les dé una identidad?”, cuestionó Edith González.

El colectivo insistió en la necesidad de agilizar los procesos de identificación para que los restos localizados puedan ser plenamente identificados y, en caso de corresponder a una persona desaparecida, regresen finalmente a sus familiares.