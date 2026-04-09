Colectivo denuncia trabas en Reynosa ante desapariciones

La queja ya fue presentada ante la Dirección de Asuntos Internos de la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas denunció que agencias del Ministerio Público en Reynosa obstaculizan la recepción de denuncias por desaparición, al exigir requisitos excesivos, desalentar a familias y negar pruebas de ADN. La queja fue turnada a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mientras advierten que en lo que va del año suman más de 15 casos similares.

Denuncian obstáculos para reportar desapariciones en Reynosa

De nueva cuenta, el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas alzó la voz para denunciar que agencias del Ministerio Público en Reynosa se estarían negando a recibir denuncias de familias con personas desaparecidas. Señalaron que quienes acuden en busca de iniciar investigaciones enfrentan obstáculos que frenan el proceso desde el primer contacto.

Señalan trabas como requisitos excesivos y negativa de ADN

De acuerdo con el colectivo, entre las principales problemáticas se encuentran la exigencia excesiva de documentos, intentos de desalentar a los denunciantes e incluso la negativa para tomar muestras de ADN, lo que complica la posibilidad de avanzar en la localización de sus familiares.

“Si no llevan a la Familia completa para la muestra de ADN, lo regresan, los ADN no tienen por qué regresarlos, porque eso se les puede tomar en cualquier momento, no es un requisito fundamental que obstruya o que no se pueda levantar Orla denuncia, si les falta algún documento o nada más porque el ministerio público no tiene ganas de tardarse tres horas en levantar la denuncia lo regresan, porque eso es lo que les dicen, Sra, mire la denuncia va a durar tres horas, venga Mañana”. Mencionó Edith González. Presidenta del colectivo amor por los desaparecidos en Tamaulipas.

Presentan queja ante autoridades estatales y nacionales

La queja ya fue presentada ante la Dirección de Asuntos Internos de la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas, así como ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras instancias gubernamentales.

“Reportamos ese tipo de acciones, inmediatamente al personal que es su jefe inmediato al fiscal general de la fiscalía especializada Jorge Ernesto Macías, y no vamos a tolerar que este tipo de actos sigan sucediendo, ya que las familias todavía con el pesar que traen cargando de sus Familiar desaparecido, todavía para que vayan y son las autoridades, las que tienen que resolver y son las que tienen que ayudar a buscar a tu familiar desaparecido, lamentablemente son las que obstruyen la investigación y las limitan”. declaró Mencionó Edith González. Presidenta del colectivo amor por los desaparecidos en Tamaulipas.

Advierten más de 15 casos en lo que va del año

Manifestaron su preocupación ante lo que consideran una contradicción, ya que, mientras las autoridades promueven la cultura de la denuncia, en lo que va del año se han documentado más de 15 casos en los que ministerios públicos han puesto trabas a quienes buscan reportar una desaparición.

Subrayan importancia de denunciar de forma inmediata