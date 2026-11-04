Colectivo de Reynosa halla restos humanos en Nuevo Laredo

Con este nuevo hallazgo, Amor por los Desaparecidos mantiene sus esfuerzos de búsqueda más allá de Reynosa, extendiendo sus acciones a otros municipios

Ante nuevos indicios y reportes anónimos sobre la posible presencia de personas desaparecidas de Reynosa en otros puntos de la frontera tamaulipeca, el colectivo Amor por los Desaparecidos extendió sus jornadas de búsqueda hasta el municipio de Nuevo Laredo, donde reportó un nuevo hallazgo positivo de restos óseos humanos.

Colectivo de Reynosa amplía la búsqueda a Nuevo Laredo

La agrupación dio a conocer que este descubrimiento representa el hallazgo número 46 de sus intervenciones en campo y corresponde a su jornada de búsqueda número 132, como parte de las acciones que realizan las familias para localizar a sus seres queridos y obtener información que permita conocer su paradero.

De acuerdo con los datos difundidos por el colectivo, durante los trabajos de prospección realizados en territorio neolaredense fueron localizados diversos restos óseos humanos sobre la superficie del terreno, situación que motivó la documentación del sitio y la notificación correspondiente para continuar con los procedimientos de investigación e identificación.

La presencia de las buscadoras de Reynosa en Nuevo Laredo responde también a información recibida mediante llamadas y reportes anónimos, en los que se advierte sobre la posibilidad de que algunas personas desaparecidas en esta ciudad fronteriza hayan sido trasladadas hacia otros municipios de Tamaulipas.

Ante estos indicios, las familias decidieron ampliar sus recorridos y labores de prospección a otras regiones, bajo la intención de seguir las pistas que reciben y no limitar sus esfuerzos de búsqueda únicamente a Reynosa.

Localizan prendas y objetos durante la jornada de búsqueda

Durante esta intervención también se localizaron diferentes prendas y objetos que podrían aportar información para las investigaciones. Entre ellos se encuentran una camisa azul de manga corta, marca Burberry, con franjas horizontales blancas y rojas, talla 34; un pantalón de mezclilla azul marca Parra, talla 34, así como una mochila marca GS.

También fueron encontrados dos llaveros, uno con la figura de una bota y otro con la imagen de un caballo, este último con una inscripción que hace referencia a la carretera Querétaro-San Luis Potosí, kilómetro 39, San José Iturbide, Guanajuato, además de una cinta métrica, dos encendedores y un cable de entrada doble tipo C.

Colectivo pide avisar a las autoridades si reconocen algún objeto

Ante la posibilidad de que alguna de estas pertenencias corresponda a una persona desaparecida, el colectivo hizo un llamado a las familias para que revisen las características de los objetos y, en caso de reconocer alguno, se acerquen a las autoridades ministeriales.

La agrupación pidió que quienes ya cuentan con una denuncia formal contacten a su agente del Ministerio Público, mientras que las familias que todavía no han iniciado un procedimiento acudan a la Unidad General de Investigación correspondiente para presentar la denuncia y solicitar las confrontas de perfiles genéticos.

Con este nuevo hallazgo, Amor por los Desaparecidos mantiene sus esfuerzos de búsqueda más allá de Reynosa, extendiendo sus acciones a otros municipios fronterizos, donde las pistas y los reportes ciudadanos representan nuevas posibilidades para avanzar en la localización e identificación de personas desaparecidas.