Colectivo de desaparecidos anuncia marcha en Ciudad Victoria

El colectivo "Por Amor a Nuestros Hijos y Familiares, Desaparecidos y Ausentes de Tamaulipas" convocó a una marcha para reiterar sus exigencias a autoridades

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el colectivo "Por Amor a Nuestros Hijos y Familiares, Desaparecidos y Ausentes de Tamaulipas" ha convocado a una marcha pacífica para reiterar sus exigencias ante la falta de avances en los compromisos asumidos por las autoridades.

Sheila Isamar Silguero Silva, líder de la organización, informó que la movilización iniciará a las 9:00 a.m. en la Plaza Palmas y concluirá en la Casa de Gobierno. Debido a esta actividad, se prevé el cierre de uno de los carriles de la avenida Tamaulipas (calle 8) durante el recorrido.

Exigen cumplimiento de promesas

Silguero Silva, quien busca a su hermana desaparecida, señaló que el colectivo insistirá en el mismo pliego petitorio presentado hace un año, el cual no ha recibido una respuesta contundente. Entre las exigencias principales destacan:

Salud y Apoyo Económico: Atención médica y psicológica gratuita, inmediata y de calidad, además de apoyos económicos directos para las familias que han dejado de trabajar para dedicarse a la búsqueda.

Atención médica y psicológica gratuita, inmediata y de calidad, además de apoyos económicos directos para las familias que han dejado de trabajar para dedicarse a la búsqueda. Justicia y Profesionalización: Remoción inmediata de funcionarios y policías de la fiscalía especializada que muestren apatía o negligencia, así como capacitación obligatoria en desaparición forzada para abogados y personal ministerial.

Remoción inmediata de funcionarios y policías de la fiscalía especializada que muestren apatía o negligencia, así como capacitación obligatoria en desaparición forzada para abogados y personal ministerial. Infraestructura: La creación de un panteón forense digno que elimine las fosas comunes, la construcción de un mural con los nombres de todas las personas desaparecidas en el estado y la conclusión de obras y contratación de personal para que las instituciones operen al 100%.

La creación de un panteón forense digno que elimine las fosas comunes, la construcción de un mural con los nombres de todas las personas desaparecidas en el estado y la conclusión de obras y contratación de personal para que las instituciones operen al 100%. Investigación: Que cada carpeta cuente con líneas de investigación activas y que el sistema estatal de atención a víctimas funcione de manera integral, sin revictimizar a los familiares.

La líder del colectivo enfatizó que estas peticiones no son nuevas, sino una exigencia de cumplimiento a los compromisos pactados hace 12 meses, reiterando que para las familias no existe nada que celebrar, solo una lucha constante por verdad y justicia.