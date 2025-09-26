Colapsan calles de Reynosa tras minutos de lluvia intensa

Las vialidades más afectadas se encuentran Oriente 1, 2 y 3 en la colonia Cumbres, la Río Purificación, así como otras calles de la periferia de la ciudad

Bastaron unos pocos minutos de lluvia intensa para que las calles de Reynosa colapsaran con encharcamientos que dificultaron la circulación vehicular.

La acumulación de agua se atribuye a la mala disposición de la basura y a la falta de un servicio eficiente de recolección, factores que siguen generando afectaciones en distintos sectores de la ciudad.

Entre las vialidades más afectadas se encuentran Oriente 1, 2 y 3 en la colonia Cumbres, la Río Purificación a la altura de la colonia La Presa, así como la Fuente de Diana, junto a varias calles de la colonia La Joya y de la periferia de la ciudad.

La ciudadanía ha reiterado la urgencia de concluir el sistema de presas proyectado, con el objetivo de erradicar los casos recurrentes de inundaciones y encharcamientos. El municipio ha señalado que la finalización de estas obras está actualmente en manos de la iniciativa privada.