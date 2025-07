Colapsa servicio de recolección de basura en Reynosa

La recolección de basura en Reynosa continúa generando inconformidad entre la ciudadanía, que califica el servicio como deficiente debido a los prolongados lapsos entre recorridos del camión recolector y la acumulación de desechos en calles y banquetas, lo que ha provocado malos olores y una imagen urbana deteriorada.

“Muy mal, pero qué le vamos a hacer. Hay basura por donde quiera y se acumulan llantas también. Yo, como vivo sola, voy juntando mis bolsas en una negra y ahí las almaceno hasta que pase el camión, pero a veces tarda hasta tres semanas”, relató la señora María, habitante de la colonia Ramón Pérez García.

En sectores alejados de la mancha urbana, la situación es aún más crítica, ya que los servicios públicos no solo son irregulares, sino prácticamente inexistentes. Ante ello, algunas familias optan por contratar recolección particular, lo que representa un gasto adicional que no todas pueden solventar.

“Pago 50 pesos para que me vayan a recoger la basura, porque el camión en la colonia Bugambilias ya desde hace tres o cuatro años solo pasa los martes. Necesitamos más unidades o apoyo a la recolección porque es un problema mundial”, comentó Jorge Rico Acosta.

Ante la falta de soluciones, ciudadanos han ideado distintas estrategias para lidiar con los residuos domésticos. Aracely Miranda, por ejemplo, congela los restos de comida para evitar malos olores y la proliferación de moscas mientras espera el paso del camión. “Es la única solución: congelar la comida para que no huela”, explicó.

Otros, como Ramón Garza Quiroga, consideran quemar la basura o pagar a camiones privados. “Posiblemente no se den abasto porque es mucha la basura o son pocos camiones”, opinó el vecino de la colonia Cumbres.

Una queja recurrente entre los habitantes es la presunta exigencia de propinas por parte del personal de recolección.

“Sinceramente, es una cochinada aquí en Reynosa. Los camiones piden dinero o no se llevan la basura. Es una ciudad sin gobierno. ¿Dónde está el señor presidente?”, cuestionó con indignación Hugo Alfredo González Carvajal.

Mientras tanto, una parte del personal de Servicios Públicos Primarios se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones, lo que ha agravado la situación. Las voces ciudadanas coinciden en que el problema requiere atención urgente por parte de las autoridades municipales para evitar consecuencias mayores en salud pública y medio ambiente.