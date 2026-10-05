Colaboran dependencias estatales en jornadas de guía en escuelas

Corporaciones de seguridad y auxilio orientan a estudiantes y docentes sobre medidas de prevención y atención de emergencias.

El Director de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 54, “General Carlos Salazar”, Juan Carlos Gómez de la Fuente, dijo que con el objetivo de fortalecer la prevención y promover entornos escolares seguros, corporaciones de seguridad y auxilio realizan acciones de proximidad en planteles de educación secundaria.

Durante el evento participaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia, de la Guardia Nacional, SEDENA, Guardia Estatal y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otras instituciones.

Durante estas actividades, se brinda orientación a estudiantes, docentes y personal administrativo sobre medidas de prevención, autocuidado y atención ante posibles situaciones de emergencia.

Asimismo, se fomenta la comunicación entre las instituciones educativas y las autoridades, fortaleciendo la confianza y la colaboración en beneficio de la comunidad escolar.