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Colaboran dependencias estatales en jornadas de guía en escuelas

Por: Alfredo Uvalle

04 Octubre 2026, 22:12

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Corporaciones de seguridad y auxilio orientan a estudiantes y docentes sobre medidas de prevención y atención de emergencias.

Colaboran dependencias estatales en jornadas de guía en escuelas

El Director de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 54, “General Carlos Salazar”, Juan Carlos Gómez de la Fuente, dijo que con el objetivo de fortalecer la prevención y promover entornos escolares seguros, corporaciones de seguridad y auxilio realizan acciones de proximidad en planteles de educación secundaria.

Durante el evento participaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia, de la Guardia Nacional, SEDENA, Guardia Estatal y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otras instituciones.

Durante estas actividades, se brinda orientación a estudiantes, docentes y personal administrativo sobre medidas de prevención, autocuidado y atención ante posibles situaciones de emergencia.

Asimismo, se fomenta la comunicación entre las instituciones educativas y las autoridades, fortaleciendo la confianza y la colaboración en beneficio de la comunidad escolar.

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