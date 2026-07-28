COEPRIS revisa manejo de mariscos por calor en Tampico

Tanto en pescaderías, como en mercados municipales, y los comercios con el giro se han revisado para corroborar que cuenten con cadenas de frío

Las extremas temperaturas que en ambiente térmico alcanzan los 41 °C en la zona sur de Tamaulipas han puesto en alerta a personal de la COEPRIS que realiza rondines y verificaciones en establecimientos dedicados al giro restaurantero donde se oferta sobre todo productos del mar.

Revisan cadenas de frío en comercios

Nicolas Berumen Ávalos, Delegado de la comisión dio a conocer que tanto en pescaderías, como en mercados municipales, y los comercios con el giro se han revisado para corroborar que cuenten con cadenas de frío que no se interrumpan, donde almacenen la comida o el producto.

En Tampico existen miles de restaurantes que durante esta época vacacional de Verano incrementan sus ganancias hasta en un 50 por ciento, sin embargo hay necesidad de revisar si disponen de todo lo necesario para cuidar la calidad de los mariscos que ofrecen.

Cabe resaltar que los operativos de revisión no solo se concretan a este tipo de negocios sino a otros como: albercas.